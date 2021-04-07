KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN 4 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN 4 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN 4 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kamera : Alper KORKMAZ / Kartal'da avukatlık bürosunda miras paylaşımı için yapılan uzlaşma görüşmeleri sırasında silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kamera : Alper KORKMAZ/ Kartal'da avukatlık bürosunda miras paylaşımı için yapılan uzlaşma görüşmeleri sırasında silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak üzerinde bulunan avukatlık bürosunda meydana gelmişti. Aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan aile üyeleri avukatlık bürosunda buluşmuş, çıkan tartışmanın ardından bir süre sonra Yalova 50. Yıl Mahallesi muhtarı Ahmet Salih Belginer, dayı çocuklarına silahla ateş etmişti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu ve Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybederken Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Nuri Onat tüm müdalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Haluk Onat Üsküdar Karacaahmet Mezarlığına, Ahmet Nuri Onat Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığına, Esra ve Ece Aymutlu ise defnedilmek üzere Yalova'ya götürüldü.

Görüntü dökümü:

---------------

Cenaze araçlarının çıkışı 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Burak Deniz Semiramis Pekkan
Spor Diego Can Bartu Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN 4 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:41:52. #1.15#
title