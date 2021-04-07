Son dakika haberleri... KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN AHMET NURİ ONAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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Son dakika haberleri... KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN AHMET NURİ ONAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAKartal'da avukatlık bürosunda miras yüzünden yaşanan tartışmada silahla ağır yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden Ahmet Nuri Onat, son yolculuğuna uğurlandı.

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Kartal'da avukatlık bürosunda miras yüzünden yaşanan tartışmada silahla ağır yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden Ahmet Nuri Onat, son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Nuri Onat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Karacaahmet Gasilhanesi'ne getirildi. Onat için burada cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası cenaze aracına konulan Ahmet Nuri Onat'ın cenazesi Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haberleri... KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN AHMET NURİ ONAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri... KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN AHMET NURİ ONAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri... KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN AHMET NURİ ONAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri... KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN AHMET NURİ ONAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri... KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN AHMET NURİ ONAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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