Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı - Haberler
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Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal'da görev yaptığı 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde uğradığı ilahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez için cenaze namazı kılındı.

Kartal'da görev yaptığı 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde uğradığı ilahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez için cenaze namazı kılındı.

Kartal'daki Kavaklı Hacı Ahmet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Erez'in ailesi, yakınları, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile vatandaşlar katıldı.

Camide, Erez'in annesi Gülsüm, kızı Buğlem ve kardeşi Menderes Erez ile yakınları tabutun başında dua etti.

Erez'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası'ndaki aile mezarlığına gönderildi.

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

Kartal'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire için cenaze namazı kılındı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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