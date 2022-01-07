Kartal'da sevimli patiler için yeni veterinerlik binasının inşaatı başladı

İSTANBUL Kartal Belediyesi, hayvanların daha iyi şartlarda tedavi edilmesi ve sağlıklarına kavuşturulması amacıyla yeni Veterinerlik Müdürlüğü binasının inşaatına başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel temel atılan inşaat alanına gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Gökhan Yüksel, "Bizim buradaki amacımız Kartal'da bulunan sokak hayvanlarına daha iyi hizmet vermek, hayvanseverler ile daha iyi süreç yönetebilmek, aşı, kısırlaştırma, tedavi, ameliyat ve sahiplenme konularında daha iyi hizmet vermek istiyoruz" dedi.

Minik dostların sağlığını korumak ve aynı zamanda bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla Kartal Belediyesi tarafından yeni Veterinerlik Müdürlüğü binası inşaatı başladı. 9 bin 282 metrekarelik alanda açık ve kapalı alanları ile inşa edilecek olan Veterinerlik Müdürlüğü binasında hayvanların bakımı ve sağlığını korumak için muayene odaları, ilaç deposu, hekim bekleme odaları, ameliyathaneler, laboratuvar yapılacak. Yeni veterinerlik müdürlüğü binasının temelinin atıldığı alana gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çalışmaları yerinde takip etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel," Bugün daha önce planladığımız, hayal ettiğimiz burada bulunan veteriner arkadaşlarımızla birlikte veterinerlik hizmetlerini daha iyi koşullara getirebilmek için çalışarak bir proje ürettik. Bugün projemize başladık. Ben de arkadaşlarıma hayırlı olsun demeye geldim. Bizim hayalimiz burayı 4 Ekim'e yetiştirmek önümüzdeki aylarda süreç biraz daha hızlı işleyecek. Bizim buradaki amacımız Kartal'da bulunan sokak hayvanlarına nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, hayvanseverler ile nasıl daha iyi süreç yönetilebiliriz, aşı, kısırlaştırma, tedavi, ameliyat gibi en başta sahiplenme konularında daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Göreve geldiğimizde bir iletişim merkezi kurduk. Bu iletişim merkezlerine vatandaşlarımızdan gelen talepler içinde sokak hayvanları ile ilgili hizmet, talep, beklenti olduğunu gördük. Taleplerin birçoğunu karşıladık. Fakat karşılayamadığımız talepler için tesisimizin büyümesi ve yenilenmesi taleplerini arkadaşlarımız önümüzde koydu. Biz de yeni veterinerlik binamızın temel inşaatına başladık. Kartala hayırlı olsun " dedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı, Mustafa Oktay Aksu, " Sokak hayvanları rehabilitasyon projesi kapsamında bugün burada yapımına başlanan yeni binamız 2 katlı olacak şekilde her türlü imkan ve donanıma sahip teşhis ve tedavileri yapabileceğimiz modern bir rehabilitasyon merkezi olacak. Sokak hayvanlarının sayısının her gün artıyor olması nedeniyle Kartal Belediyesi olarak bu durumla ilgili yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan hayvanseverlere, Kartallı dostlarımıza mutlu günümüzde yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.