Son dakika haber: KARTAL'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ 1 ÖLÜ
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Son dakika haber: KARTAL'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KARTAL'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ 1 ÖLÜ (Ölen kişinin fotoğrafıyla)Mikail BIYIKLI-Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA) - KARTAL'da manav dükkanının önüne aracını park eden İbrahim Ekşioğlu ile dükkan sahibi Mert K. arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı.

KARTAL'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ 1 ÖLÜ (Ölen kişinin fotoğrafıyla)

Mikail BIYIKLI-Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA) - KARTAL'da manav dükkanının önüne aracını park eden İbrahim Ekşioğlu ile dükkan sahibi Mert K. arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Mert K. daha önceden husumetli olduğu Ekşioğlu'nu silahla vurarak öldürdü yanındaki İdris A.'yı ise yaraladı.

Olay, dün saat 16.45'te Yakacık Çarşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Ekşioğlu (62), 2015 yılından bu yana husumetli olduğu Mert K.'nın manav dükkanının önüne aracını park etti. Park meselesi nedeniyle dükkan sahibi Mert K. (31) ile İbrahim Ekşioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mert K. dükkanından aldığı silahla İbrahim Ekşioğlu ve yanındaki arkadaşı İdris A.'ya (51) ateş etti. Ekşioğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkadaşı İdris A.'nın hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli Mert K.'yı, olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Mert K. adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaşananlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere, silahla vurulan İbrahim Ekşioğlu'nun yere düşme anı ile bir çocuk ve yakınının olay yerinden panikle uzaklaştığı anlar yansıdı.

Ek görüntü

-Ölen kişinin fotoğrafı

Son dakika haber: KARTAL'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber: KARTAL'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber: KARTAL'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber: KARTAL'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: KARTAL'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ 1 ÖLÜ - Haberler
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