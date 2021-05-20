Kartal'da otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı
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Kartal'da otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı

Kartal'da otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı.

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Çifte Çınar Sokak'ta ara sokaktan çıkan Mehmet K.'nin kullandığı 24 ED 910 plakalı otomobil, Taşkın Ç. idaresindeki 64 AFB 107 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu hafif ticari araç, yol kenarındaki çelik bariyerleri kırarak 5 metre derinliğindeki zemini beton dereye düşerek ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı her iki sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, sağlık ekipleri sürücülere ayakta müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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