Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti
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Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti

İstanbul Kartal'da aşırı hızla ilerleyen bir motosikletli duran araca çarpması sonucu hayatını kaybetti.

28.08.2020 04:20 | Son Güncelleme: 28.08.2020 07:58

Kartal'da aşırı hızla ilerleyen motosikletin virajı alamayarak park halindeki otomobile çarpışması sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Kartal Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aşırı hızla seyir halindeki Mehmet Tek'in kullandığı 34 GY 5271 plakalı motosiklet virajı alamayarak park halindeki 48 KU 317 plakalı otomobile çarptı.

OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak park halindeki otomobilin altına girdi. Kasksız olan motosiklet sürücüsü kafasından ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri otomobilin altına sıkışan yaralıyı çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, uzun süre olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından motosiklet ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti

"AŞIRI HIZ YAPINCA VİRAJI ALAMAYARAK ÇARPTI"

Kazayı gören mahalle esnafı Mehmet Salman, "Motosikleti kullanan arkadaş restoranda yemek yedikten sonra motosiklete binerek hızlı hareket etti. Yolun virajını alamadan frene basınca park halindeki aracın altına girdi. Çevre esnaf olarak koştuk yardım ettik. Polis ve acil servis ekiplerine haber verdik. Aracın altından çıkardık. Motosiklet sürücüsünün durumu iyi değildi. Kask takmadığı için kafasından yaralanmıştı, durumu iyi değildi" diye konuştu.

KASKSIZ VE EHLİYETSİZ

Motosiklet sürücüsünün kasksız ve ehliyet olduğu bildirilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
EZBER_BOZAN: Aracın altından esnaf mı çıkarmış itfaiye mi? Haberi yazan arkadaş hikaye mi yazıyor?
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HAYRİ: Halen aşırı hızın ölüm olduğunu bilmeyenler var.onlarda bizzat tanışıyorlar.
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500
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