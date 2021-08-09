Kartal'da kamyonet ile tır birbirine girdi, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı

Kartal'da hızla seyreden minibüs, tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kartal'da hızla seyreden minibüs, tır ile kafa kafaya çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü itfaiyenin çabasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Kartal Bağlar Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 UN 8590 plakalı Hyundai marka minibüs sürücüsü Yunus Günbakmaz, hızla seyir halinde olduğu sırada yolun karşısından gelen Engin Karataş hakimiyetindeki 45 AGA 385 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı