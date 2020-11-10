Kartal'da bir kağıt fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kartal'da bir kağıt fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.

Kartal'da bir kağıt fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kartal'da bir kağıt fabrikasında sabah saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.

Kartal Yunus Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasında sabah saat 06.30 sıralarında yangında, fabrikadaki kağıt yığınları alevlerin kısa sürede her yeri sarmasına neden oldu.

İKİ FARKLI NOKTADAN MÜDAHALE

Yangına tanık olanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan iş yerine iki farklı noktadan müdahalede bulundu. Ayrıca merdiven ile de yangına havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için iş makinesiyle fabrikanın prefabrik duvar yıkıldı.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR

Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı