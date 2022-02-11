Kartal'da Hızır Orucu birlik ve beraberlikle açıldı

Alevi yurttaşlar tarafından her yılın Şubat aylarında 3 gün tutulan 'Hızır Orucu' vesilesiyle Kartal'da Hızır lokması dağıtıldı. Orucun son akşamında Kartal Cemevi'nde toplanan vatandaş, birlik ve beraberlik dualarıyla orucunu açtı.

Alevi vatandaşların her yıl 9-10-11 Şubat günlerinde tuttukları Hızır Orucu için dün akşam Kartal Cemevi'nde Hızır lokması dağıtıldı. Orucun son gününde vatandaş, birlik ve beraberlik duaları ederek orucunu açtı. Tutulan bütün oruçların hak katında kabul olmasını dileyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Zorda ve darda olan, kötü günlerden geçen insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve en azından kafalarındaki sorunları çözebilecek bütün iyilikler onları bulsun istiyoruz. Burada hep birlikteyiz. Hem ibadetler yapıldı hem de oruçlar açıldı. Ayrıca Kartal Cemevi, ibadeti ve eğitimiyle elinden geleni yapıyor. Biz de her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz' açıklamasını yaptı.

'HUZUR VE SAĞLIK GETİRSİN'

Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş da 'Tutulan oruçlar, verilen lokmalar ve yapılan ibadetler hak katında kabul ve makbul olsun. Hızır'ın ülkemize, insanımıza ve toplumumuza huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Umarım bütün müsibet, bela ve kazalardan kurtuluruz' dedi.

'YETİM VE YOKSULA HAKKINI VER'

Hızır Orucunu anlayabilmek için öncelikle Hızır'ın ne olduğunu bilmek gerektiğini belirten Kartal Cemevi Vakfı Dedesi Celal Özer ise şunları söyledi:

'Hızır hem bir velidir hem peygamberdir. Yoksula yetime kimsesize el ayak olandır. Aynı zamanda baharı da temsil eder. Yeşillik, sevgi ve kucaklaşmadır. Biz Alevilerde ise yetime, yoksula hakkını ver anlamını taşır. Bireysel olarak biz maddi ve manevi olarak bizden daha aşağıda olan insanlarımıza el atmamız gerekiyor. Dul kadının evinde bir soba, yetim çocuğun sırtına giysi, yoksulun sofrasına bir lokma ekmek verebilirsek biz de Hızır'ı kendi iç dünyamızda yad ederiz. Bugün de burada son orucumuzu açtık. Tek dileğim, bütün dünyada sevgi, barış ve huzur olmasıdır.'