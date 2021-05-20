KARTAL'DA DEREYE UÇAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI
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KARTAL'DA DEREYE UÇAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

KARTAL'DA DEREYE UÇAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Mustafa ESEN Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAKartal'da iki aracın çarpıştığı kazanın ardından araçlardan biri dereye uçtu.

Haber-Kamera: Mustafa ESEN Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

Kartal'da iki aracın çarpıştığı kazanın ardından araçlardan biri dereye uçtu. Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.  

Kaza Cevizli Mahallesi Çifte Çınar Sokak, Kurşunlu Sokak kesişiminde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kahraman'ın kullandığı 64 ABF 107 plakalı otomobil, Çifte Çınar Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Taşkın Çınar'ın kullandığı 24 ED 910 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Taşkın Çınar'ın kullandığı hafif ticari araç dereye uçtu. Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlattı.  Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü Taşkın Çınar, "Bu arkadaş sokaktan çıktı. Beni fark etmedi, biraz da sürati vardı. Göbekten vurdu ben de kestiremedim, dereye uçtum" dedi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kaza ile ilgili çalışma başlattı. Dereye uçan hafif ticari araç, ilerleyen saatlerde itfaiyenin çalışması ile dereden çıkarıldı. 

Görüntü dökümü: --------------------Kaza yeri -Kazaya karışan sürücüler -İtfaiye ve polis ekipleri -Araç sürücüsüyle röp. -Genel ve detaylar 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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