29.10.2019 23:17

Kartal'da Cumhuriyet Bayramı "Bulutsuzluk Özlemi" ile kutlandı

Kartal'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Kartallılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Binlerce kişinin katıldığı fener alayının ardından sahne alan 'Bulutsuzluk Özlemi' isimli müzik grubu sevilen şarkılarını seslendirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugünü atalarımız omuz omuza mücadele ederek bize armağan ettiler. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz, bir arada olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz, çünkü biz Cumhuriyet çocuklarıyız" dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı, Kartal Belediyesi'nin düzenlediği programla coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Kartallı Kazım Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Kartal Meydanına kadar yürüdü. Cumhuriyet kutlamaları konserle devam etti. Program kapsamında ilk olarak "Vals ve Zeybek" dans gösterileri yapıldı.

Ardından Alternatif Rock Müziği'nin Türkiye'deki ilk temsilcilerinden 'Bulutsuzluk Özlemi' sahne aldı. 'Bulutsuzluk Özlemi' isimli müzik grubu en sevilen şarkılarını Cumhuriyet ve Kartallılar için söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü. Kartal'da coşkuyla kutluyoruz. Vatansever kartallılar Kartallı Kazım Meydanı'nı doldurdu. Kartal Meydana doğru coşkulu bir yürüyüş yaptık. Apartmandaki, sokaktaki komşularımız bize katıldılar. ve buradayız. İnsanların içinden Cumhuriyet sevgisi, Atatürk sevgisi, birlik, beraberlik duygusu hiç çıkmıyor. Her ne olursa olsun çıkmayacak gibi de görünüyor. Biz de bu duygunun hep yaşanması için, Cumhuriyetin ve değerlerinin sürekliliğinin devam ettirilmesi için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız" dedi.

"96. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum" diyen Yüksel, "Bugünü atalarımız, dedelerimiz yan yana gelerek, omuz omuza mücadele ederek bize armağan ettiler. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz, bir arada olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz, çünkü biz Cumhuriyet çocuklarıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA