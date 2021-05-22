Kartal'da, Çerkes Sürgünü 157. yılında anıldı
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Kartal'da, Çerkes Sürgünü 157. yılında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da Çerkes Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anıldı.

Kartal'da Çerkes Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anıldı. Anma töreninde Çerkezler anısına dikilen heykelin önüne çelenk ve kırmızı karanfil bırakıldı.

Çerkes Soykırımı'nın 157. yılı Kartal'da anıldı. Gerçekleştirilen anma törenine KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu) başkanı ve üyeleri ile birlikte Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar'da katılım sağladı. Gerçekleştirilen törende Kartal'da Çerkesler anısına dikilen heykelin önüne çelenk ve kırmızı karanfil bırakıldı. Törenin ardından KAFFED Başkanı Prof. Ümit Dinçer ve Belediye Başkan Yardımcısı Uçar günün önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rusya'nın Çerkes Soykırımı'nı kabul etmesini bekliyoruz"

Anma töreni sonrası konuşan KAFFED Başkanı Prof. Ümit Dinçer, "O dönemde savaşı kaybetmek Çerkesler açısından sonun başlangıcı olmuştur. Kendi vatanlarında, kendi kültür ve tarihlerini yaşamalarına izin verilmeyen yaklaşık 1.5 milyon insan, o günün koşullarında dünyanın dört bir yanına dağıtıldılar. Bu dönemin koşullarında 1.5 milyon insanı yollarda açlık ve hastalıkla, sürgünle yaşadığı imtihanın nasıl bir trajedi olduğunu zihinlerinizde canlandırmanızı istiyorum. Rusya Federasyonu'nun Çerkeslerin geçirdikleri bu büyük acı ve trajedinin özrünü dilemesini ve Çerkes Soykırımı'nı kabul etmesini bekliyoruz. Nihayetinde diasporanın ve dünyanın dört bir yanına dağıtılmış Çerkeslerin anavatanlarıyla koşulsuz ilişki kurmalarının ve bu hakkın tanınmasının Rusya açısından atılabilecek en insani durum olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Her yıl anma törenlerimizi gerçekleştireceğiz"

Törene katılım sağlayan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "Büyük Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümünde yine dostlarımızla birlikteyiz. Kartal Belediyesi olarak her yıl bu alanda anıtımızın önünde anma etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in de isteği doğrultusunda her yıl anma toplanmalarımız devam edecektir. Tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın inşallah bir daha insanlık adına yaşanmamasını temenni ediyorum, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kartal'da, Çerkes Sürgünü 157. yılında anıldı
Kartal'da, Çerkes Sürgünü 157. yılında anıldı
Kartal'da, Çerkes Sürgünü 157. yılında anıldı
Kartal'da, Çerkes Sürgünü 157. yılında anıldı
Kartal'da, Çerkes Sürgünü 157. yılında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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