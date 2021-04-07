Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya gelen Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Selim B, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etti.

Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Nuri Onat, hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalanan şüpheli Ahmet Selim B, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelinin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Dilan Çıtak Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 00:46:04. #1.15#
title