Kartal'da, bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi
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Kartal'da, bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Kartal'da, yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi.

Kartal'da, yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde kaldırımda bulunan söğüt ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilde hasar oluşurken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaç, elektrikli testere ile kesilerek, otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Yaklaşık 1 saat kontrollü sağlanan trafik ağacın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kartal'da, bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Kartal'da, bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Kartal'da, bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Kartal'da, bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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