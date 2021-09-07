Kartal'da, bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Kartal'da, yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi.
Kartal'da, yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde kaldırımda bulunan söğüt ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilde hasar oluşurken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağaç, elektrikli testere ile kesilerek, otomobilin üzerinden kaldırıldı.
Yaklaşık 1 saat kontrollü sağlanan trafik ağacın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz