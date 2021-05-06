İSTANBUL-KARTAL'DA AĞAÇLARA 'NEFES BORUSU' İLE CAN VERİLDİ

Kartal Belediyesi, orman mühendisleri tarafından hazırlanan ve 'Nefes Borusu' adı verilen projeyle susuz ve nefessiz kalıp kökleri genişleyen yarım asırlık ağaçlara hem hava hem su verdi.

Kartal Belediyesi, orman mühendisleri tarafından hazırlanan ve 'Nefes Borusu' adı verilen projeyle susuz ve nefessiz kalıp kökleri genişleyen yarım asırlık ağaçlara hem hava hem su verdi.

İstanbul Kartal Dragos Tepesi ve yakın çevresinde kalan, Orhantepe Mahallesi, Söğüt, Çamlı, Mutlu, Kayın sokağı üzerinde bulunan kökleri genişleyip yaya ve araç yollarında bozulmalara neden olan 50-60 yıllık ağaçlara hem hava hem de su verdi. Ağaçlara yönelik 'nefes borusu' projesi için Kartal Belediyesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile resmi yazışmalarda bulunduğunu, raporun onaylanmasıyla projenin başladığını belirtti.

'AĞAÇLARA ADETA BİR 'BYPASS' İŞLEMİ YAPTIK?

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam ettiklerini ifade ederek 'Kartal'da, titizlikle gerçekleştirdiğimiz çalışmamızla yarım asırlık ağaçlara yeniden can veriyoruz. Nefessiz ve susuz kalan yarım asırlık ağaçlarımızın köklerine yerleştirdiğimiz drenaj borularıyla, ağaçlarımıza hem hava hem su ulaştırıyoruz. Bu bölgedeki tam 221 ağaca, adeta bir 'ByPass' işlemi gerçekleştirdik. Bu özverili çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum? İfadelerini kullandı.

ARAÇLAR İLERLEYEMEZ HALDEYDİ

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ise, 'Burada asırlık çam ağaçları var. Dönem içinde bu ağaçlar havaya ve suya ulaşmak için asfalta ulaşıp onu patlatmış. Burası öyle bir duruma gelmiş ki trafiği de tehlikeli duruma düşürdü. Araçlar burada ilerleyemez duruma geldi. Bize yoğun şekilde asfalt yenileme talepleri ulaşıyordu. Fakat biz asfalt yenileme yapmadan önce bu ağaçların neden asfaltı patlattığı konusunda çalışma yaptık. Belediyemizdeki ekip arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma sonucunda ağaçların nefes alamayarak asfaltın altında kalması nedeniyle yüzey sularının köklere ulaşamadığını fark ettik' diye konuştu.

Apaydın sözlerine şöyle devam etti:

'Bir sistem geliştirdik. Ağaçlara 'nefes borusu' adını verdiğimiz bir proje geliştirdik. Kaldırımdan delikli helezon borumuzu koyuyoruz. Hem kaldırımda hem de asfaltın içinde drenajla ağaçların suya ve havaya kavuşmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda beslenmesini de sağlıyoruz. Ekolojik dengeyi, toprak altındaki bozulmuş olan oksijen ve karbondioksit dengesini sağlayarak tekrar yaşanabilir duruma getirmek adına bu sistemi yaptık. 221 ağaç için başlamıştık ama bu 300'ün üzerine çıktı?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı