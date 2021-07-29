Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 8 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza sonrası D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı Kartal D-100 karayolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.

Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

8 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza sonrası D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL - Kartal D-100 karayolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan kazanın ardından D-100 karayolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazadan sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayın yaşandığı yerin 100 metre gerisinde başka bir zincirleme kaza yaşandı.

Kaza, Kartal, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DVD 014 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde çevre güvenliğini sağlamasının ardından D-100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza nedeniyle araçların durduğunu fark edemeyen 34 BNG 795 plakalı otomobil önünde duran 34 JN 2725 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet bariyerlere vurarak yan döndü. Alkollü olduğu iddia edilen 34 BNG 795 plakalı otomobilin sürücüsü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. 2 ayrı zincirleme kazanın yaşandığı olayda toplam 8 araç hasar gördü. Öte yandan yaşanan peş peşe kazaların ardından, Kartal D-100 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazadan sonra aracı bırakıp kaçan araç sürücüsünü yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Görgü tanığı Ogün isimli vatandaş, "Orta şeritten bayağı hızlı geliyordu. Siyah araba durmuştu. hızlı gelince yandan vurdu. araba şekildeki gibi kaldı. Adam arabadan indi, karşıya geçtikten sonra kaçtı. Hızlı hızlı kaçmaya başladı. Aracı bırakıp kaçtı. Direkt indi, karşıya geçti, kaçtı" dedi.

Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam

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Kartal'da 100 metre arayla iki ayrı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
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