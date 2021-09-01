Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel "Barışa Rap" konseri
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Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel "Barışa Rap" konseri

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Kültür Sanat

Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel "Barışa Rap" konseri Kartal Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile "Barışa Rap" konserine ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel "Barışa Rap" konseri

İSTANBUL - Kartal Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile "Barışa Rap" konserine ev sahipliği yaptı. Konsere çok sayıda genç katılırken, gençler konserden memnun olduklarını ifade ettiler.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Barışa Rap" konserinde, rap müziğinin güçlü bir dinleyici kitlesine sahip müzisyenleri; Şanışer-Sokrat, Asil, Keişan ve Mert Şenel aynı sahneyi paylaşarak Kartallı sevenleri ile buluştu ve eserlerini bu kez dünya barışı için seslendirdi.

Konserden çok memnun olduğunu ifade eden ve konseri dinlemeye gelen Cem Tokgöz," Konser çok güzel Gökhan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konser ayarlamış bize bu yüzden çok teşekkür ederiz. Ortam çok güzel arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Yazın heyecanını çıkarıyoruz. Tatile gidemedik burası güzel." dedi.

Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel 'Barışa Rap' konseri
Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel 'Barışa Rap' konseri
Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel 'Barışa Rap' konseri
Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel 'Barışa Rap' konseri
Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel 'Barışa Rap' konseri
Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel 'Barışa Rap' konseri
Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel 'Barışa Rap' konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir

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Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel "Barışa Rap" konseri - Haberler
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