Kartal Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel etkinlikler
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Kartal Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel etkinlikler

16.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:50
Kartal Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel etkinlikler

Kartal Belediyesi; 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını, düzenleyeceği söyleşi ve 'Kahramanlık Türküleri' ile anmaya hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi; 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını, düzenleyeceği söyleşi ve 'Kahramanlık Türküleri' ile anmaya hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği anma programının ilki, 18 Mart Perşembe günü, gazeteci Duygu Kaya'nın moderatörlüğünde online gerçekleşecek olan 'Haluk Oral ile Çanakkale 1915' söyleşisi ile başlayacak. Söyleşide Prof. Dr. Haluk Oral tarafından Çanakkale Savaşı'nın nedenleri, 18 Mart Deniz Zaferi ve 25 Nisan Çıkartmaları ele alınacak ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu savaştaki rolü üzerinde durulacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının büyük zorluklar ve yokluklar içerisinde kazandığı Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı programı, 'Çanakkale Destanı ve Kahramanlık Türküleri' adını taşıyan bir konser ile taçlandırılacak. 18 Mart Perşembe günü online yayınlanacak konserde; Cenan Çamyurdu, Özgür Doğan, ve İsmail Biçer destanlaşan kahramanlık türkülerini, ağıtları, kasideleri ve şarkıları zengin bir repertuvar eşliğinde seslendirecek.

Etkinlikler Kartal Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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