Kartal Belediyesi, kabir ziyaretine giden vatandaşları unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartal Belediyesi, kabir ziyaretine giden vatandaşları unutmadı

Kartal Belediyesi, ilçede ve çevre ilçelerde bulunan mezarlıklara gidecek vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sundu.

Kartal Belediyesi, kabir ziyaretine giden vatandaşları unutmadı
01.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:05

Kartal Belediyesi, ilçede ve çevre ilçelerde bulunan mezarlıklara gidecek vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sundu.

Arife ve bayramın ilk iki günü dahil olmak üzere Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şıhlı ve Osmangazi Mezarlığı'na sabah 10.00'dan akşam saatlerine kadar gidiş-dönüş ücretsiz servis hizmeti verildi. Kartal Belediyesi Sahil Binası önünde bekleyen servislere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Mezarlıklarda maske, peçete ve su dağıtılıp, gül suyu ikram edildi

Ücretsiz servis araçlarını kullanan vatandaşları Kartal ilçesi sınırlarında bulunan mezarlıklarda Kartal Belediyesi personelleri karşıladı. Kabir ziyaretine gelenlere Başkan Gökhan Yüksel'in iyi bayramlar dileklerini ileten belediye çalışanları, vatandaşlara maske, peçete, su ve gül suyu ikram etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Güncel
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti Dünya
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş 3. Sayfa
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Yaşam
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
CHP'den evlenen çiftler birbirlerinin sabıkalarını görebilsin teklifi
CHP'den evlenen çiftler birbirlerinin sabıkalarını görebilsin teklifi
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Müjde Ar Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Bakan Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesi, kabir ziyaretine giden vatandaşları unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 09:06:40. #1.15#
title