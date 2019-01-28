Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz: "Hayatıma Altınok olarak devam edeceğim"

Neyzen Tevfik sevenleri tarafından mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Ünlü ney ustası ve şair Neyzen Tevfik ölümünün 66'ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, "10 yıldır da belediye başkanlığı yapıyorum. Ama Altınok'um. Hayatıma da Altınok olarak devam edeceğim. Umarım bundan sonra Kartal'ı yönetecek arkadaşlar Kartal'ın değerlerine sahip çıkmaya devam eder" diye konuştu.

Ünlü ney ustası ve şair Neyzen Tevfik için ölümünün 66'ıncı yıl dönümü münasebetiyle bir anma töreni düzenlendi. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törende Neyzen Tevfik'in kabrinin bulunduğu Kartal Merkez Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Törene Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve Neyzen Tevfik'in pek çok seveni katıldı. Törende Neyzen Tevfik için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

" Hayatıma Altınok olarak devam edeceğim "

Partisi tarafından bu dönem aday gösterilmeyen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz bundan sonra hayatına Altınok olarak devam edeceğini dile getirerek"Neyzen'e diyorlar ki; gel seni devlet memuru yapalım. 'Ne olacak?' diyor. Müdür olursun. Sonra biraz daha yükselirsin bakan olursun. Sonra sadrazam olursun. 'Sonra' diyor Neyzen Tevfik. Sonrası padişah. Diyorlar ki hiç. 'Ben zaten hiçim' diyor Neyzen Tevfik. Başhekimlikler yaptım. Sağlık müdürlüğü yaptım. 10 yıldır da belediye başkanlığı yapıyorum. Ama Altınok'um. Hayatıma da Altınok olarak devam edeceğim. Umarım bundan sonra Kartal'ı yönetecek arkadaşlar Kartal'ın değerlerine sahip çıkmaya devam eder, anarlar ve toplanırlar. Yurttaş Altınok olarak da ben mümkün olduğu kadar bu toplantılara katılmaya çalışacağım. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Ruhu şad olsun"dedi.

Kaynak: İHA