"Kartal Bebeğe Toplanan Para İçin İnceleme Başlatıldı" Haberlerine Bakanlıktan Yalanlama

"Sağlık Bakanlığı, kalp hastası kartal bebeğin ameliyatı için başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili soruşturma başlattı." haberini bakanlık yalanladı. Bakanlık yetkililerden "Herhangi bir soruşturma başlatılmadı" açıklaması geldi.

"SORULTURMA BAŞLATILDI" İDDİASI

Sağlık Bakanlığı, kalp yetmezliği hastası 10 aylık Kartal bebeğin tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek bir ameliyat için para toplanması nedeniyle soruşturma başlatIıldığı iddia edilmişti.

1 MİLYON EURO TOPLANMIŞTI

Kalp yetmezliği hastası 10 aylık Kartal bebek için tüm Türkiye seferber olmuştu. Minik Kartal'ın, Almaya'daki kalp nakli sırasına girip ameliyat olması için, 1.099.000 euroya ihtiyaç vardı. Ünlü, ünsüz binlerce insanın destek olduğu Kartal bebekten iyi haber gelmiş ve aile ameliyat için gerekli olan meblağnın toplandığı, bu nedenle hesabın kapatıldığını duyurmuştu.