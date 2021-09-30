Kart kopyalayarak ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kart kopyalayarak ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel
Kart kopyalayarak ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı

ERZURUM'da çeşitli bankaların ATM'lerine kart kopyalama aparatı takarak 200 bin lira çeken 2 kişi, kamera incelemeleri sonrası yakalandı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı.

ERZURUM'da çeşitli bankaların Atm'lerine kart kopyalama aparatı takarak 200 bin lira çeken 2 kişi, kamera incelemeleri sonrası yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı. Kentin çeşitli noktalarındaki ATM'lere kart kopyalama aparatı takarak yaklaşık 200 bin lira çeken 2 kişi, kameralar incelenerek belirlendi. Ekipler, şüpheliler Mehmet K. ve Hazar D.'yi olayda kullanıldıkları suç unsuru materyaller ile yakaladı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Umut Meraş Stefan Kuntz Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kart kopyalayarak ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:03:58. #1.17#