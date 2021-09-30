Kart kopyalayarak ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel
ERZURUM'da çeşitli bankaların ATM'lerine kart kopyalama aparatı takarak 200 bin lira çeken 2 kişi, kamera incelemeleri sonrası yakalandı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı.
ERZURUM'da çeşitli bankaların Atm'lerine kart kopyalama aparatı takarak 200 bin lira çeken 2 kişi, kamera incelemeleri sonrası yakalandı
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı. Kentin çeşitli noktalarındaki ATM'lere kart kopyalama aparatı takarak yaklaşık 200 bin lira çeken 2 kişi, kameralar incelenerek belirlendi. Ekipler, şüpheliler Mehmet K. ve Hazar D.'yi olayda kullanıldıkları suç unsuru materyaller ile yakaladı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri