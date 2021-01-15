Karsız zirvede şampiyona elemesi
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Karsız zirvede şampiyona elemesi

15.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:45
Karsız zirvede şampiyona elemesi

ANTALYA'da, son 25 yılın en kurak ve karsız sezonunun yaşandığı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, kayak yarışları il elemeleri 200 metre uzunluğundaki yolda biriken kar üzerinde yapıldı.

ANTALYA'da, son 25 yılın en kurak ve karsız sezonunun yaşandığı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, kayak yarışları il elemeleri 200 metre uzunluğundaki yolda biriken kar üzerinde yapıldı. Kayak pistlerinde kar olmadığı için teleskinin üst noktasındaki yürüyüş yolunda gerçekleşen elemeler renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2021 yılı kış sezonunda Erciyes, Palandöken ve Uludağ'da gerçekleştireceği kayak yarışmalarına gidecek Antalyalı sporcuların belirlendiği elemeler kar yağışı olmadığı için zorlukla yapıldı. Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Saklıkent'e organize edilen il elemeleri için 200 metre uzunluğundaki yol, piste dönüştürüldü.

Son 25 yılın en karsız sezonunu yaşayan kent merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak sporu il elemeleri için, Bakırlıtepe gözlem noktasının altındaki yürüyüş yolu piste çevrildi. Zirvede kar tutan tek bölge olan 400 metrekarelik alanı iş makineleriyle sıkıştırıp piste çeviren merkez yönetimi, elemeler için sil baştan pist yarattı.Kuraklık ve karsız bir yılda oldukça zorlandıklarını anlatan Kayak Merkezi yöneticisi Cuma Özaydın, "Pistlerde kar yok, tesisin etrafı gri renkte. Beyaz örtüyü özledik. Bu yıl kar birkaç kez yağdı, fakat tutmadı. Tutan tek nokta bulunduğumuz yerden 800 metre kadar yüksekte olan Bakırlıtepe'nin aşağısındaki 200 metre uzunluğundaki yol. İl elemelerimizi burada yaptık. Orada da kar olmasa, il elemesi gerçekleştiremeyecek durumdayız. Hava çok soğudu. Artık kar yağması için dua ediyoruz" dedi.

60 sporcunun katıldığı mücadeleyi tamamlayan ve derece alan sporculara ödülleri zirvede verildi. Madalya kazanan kayak sporcuları, Antalya'yı ulusal yarışmalarda temsil edecek.


Karsız zirvede şampiyona elemesi
Karsız zirvede şampiyona elemesi
Karsız zirvede şampiyona elemesi
Karsız zirvede şampiyona elemesi
Karsız zirvede şampiyona elemesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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