Karşıyakalı minikler 'Şubadap Çocuk' ile buluştu

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İzmir Kent Hakkı Merkezi iş birliği ile Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak 'Şubadap Çocuk Konseri' gerçekleştirildi.

Şarkılarında doğaya, insana, bilime saygıyı ele alan ve eşitlik, özgürlük gibi kavramlara yer veren müzik grubunun konseri, miniklerden yoğun ilgi gördü. Salonu tamamen dolduran çocuklar, grubun seslendirdiği şarkılara neşeyle eşlik etti. 2013 yılından bu yana yalnızca çocuk şarkıları besteleyen, albümler üreten ve konserler veren Şubadap üyeleri de Karşıyaka'da çok keyifli bir konser gerçekleştirdiklerini belirterek, hem katılan çocuklara ve ailelerine, hem de organizasyonu düzenleyen Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti.

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