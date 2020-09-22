Karşıyakalı bisikletçiler madalyaları topladı!
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Karşıyakalı bisikletçiler madalyaları topladı!

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Bisiklet Takımı sporcuları, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı'ndan 4 madalya ile döndü.

Karşıyakalı bisikletçiler madalyaları topladı!
22.09.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:48

Kadınlar ve erkeklerde toplam 18 kategoride yapılan yarışlara, yaklaşık 250 bisikletçi katıldı. İlk gün 81 kilometrelik Kaş - Patara etabında mücadele eden sporcular, ikinci gün de Letoon Antik Kenti önünden başlayarak Patara'dan Seydikemer'e 71 kilometre pedal çevirdi.

Organizasyonun ilk gününde; Gençler kategorisinde Karşıyaka Belediyesporlu bisikletçilerden Eren Arslan ikinci, Ali Oğuzhan Işıkver üçüncü; Master (34-39 yaş) erkek kategorisinde de Harun Ömür ikinci oldu. Yarışların ikinci gününde Eren Arslan tekrar ikincilik kürsüsüne çıkarken, ayrıca Bisan Bisiklet Kulübü'nden Karşıyakalı sporcu Yağız Öztürk de üçünlük madalyasının sahibi oldu.

Sporcuları kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka'mıza bu gururu yaşatan sporcularımıza ve antrenörümüz Esin Deniz Erdoğan'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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