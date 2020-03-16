Karşıyaka'da yıkım operasyonu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karşıyaka'da yıkım operasyonu - Haber
Mavişehir, Karşıyaka, Güncel

Karşıyaka'da yıkım operasyonu

Karşıyaka Belediyesi, Şemikler'de hurdacılar tarafından kurulan baraka ve çadırları kaldırarak kentin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu.

16.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:01
Karşıyaka'da yıkım operasyonu

Çevre ve asayiş konusunda yaşanan ciddi sıkıntılara son vermek amacıyla tüm kaçak unsurlar tek tek yıkıldı, arazi tamamen boşaltıldı ve temizlendi. Yapılan çalışmanın kalıcı hale gelmesi için Emniyet işbirliğinde gerekli tüm tedbirler alındı.

İKİ GÜN SÜRDÜ

Şemikler Mahallesi, Mavişehir İZBAN hattı yanında bulunan ve hurda toplayıcılarının yaşam alanı haline gelen 5 dönümlük araziye, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından yıkım operasyonu düzenlendi. İki gün süren çalışma kapsamında 9 adet çadırın ve barakaların yıkımı olaysız şekilde tamamlandı. Ayrıca hurdalar ve atıklar kaldırıldı, temizlik işlemleriyle alanın sağlıklı ve güvenli hale gelmesi sağlandı. Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, alana tekrar çadır ya da baraka kurulmaması için gerekli önlemler alındı, arazinin etrafına güvenlikli tel örgüler çekileceği de belirtildi.

"KALICI ÇÖZÜM SAĞLADIK"

Uzun zamandır süregelen bu soruna kalıcı çözüm getirebilmek için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Kent düzenini, toplum sağlığını ve güvenliğini korumak bizim en önemli vazifemiz. Şemikler Mahallemizdeki söz konusu arazi üzerinde yaşanan tablo, bu konularda büyük sıkıntı yaratıyor, çevre sakinlerinin çok yoğun şikayetlerine yol açıyordu. Daha önce de çadır ve barakalar yıkılıyor ancak yerine hızla yenileri kuruluyordu. Bu nedenle çok titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Bölgede yaşayan hurdacılar ve ailelerine durumu anlatarak taşınmalarını istedik. Alanı boşaltmanın yanı sıra, yaptığımız iş ve işlemlerin kalıcı hale gelerek sorunun tekrar etmemesi için Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte gerekli tedbirleri aldık, planlamamızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılığı sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi Haber
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Haber
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sinan Akçıl Guido Senia Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Derbi Vatandaş Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Karşıyaka'da yıkım operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 11:43:10. #1.15#