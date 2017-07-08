Karşıyaka'da Gündem Recep Umut

SPOR Toto 2'nci Ligi'nde rakipleri sezon hazırlıklarına başlamasına rağmen halen teknik direktör bulamayan Karşıyaka, gündeminin ilk sırasına Recep Umut'u aldı.



Elazığspor'la anlaşma arifesinde olan Mehmet Altıparmak ve Ahmet Akcan'la da dirsek temasında olan Karşıyaka, bu hafta içinde son kararını verecek. Yönetimle dün ve bugün görüşme yapan Recep Umut, teknik direktörlük görevine getirilirse yardımcılığını da yine Karşıyakalı olan Ülken Durak, Bilal Şar ve Hasan Arabacı yapacak.



Karşıyaka'nın eski futbolcularından olan Recep Umut, kulüpte daha önce Feyyaz Uçar, Cihat Arslan ve Rıza Tuyuran dönemlerinde yardımcı antrenör olarak çalıştı. Yeşil kırmızılı takımda son olarak 2014-15 sezonunda Rıza Tuyuran'ın yardımcılığını yapan Recep Umut, 2015-16'dan geçen sezonun ilk haftalarına kadar Spor Toto Süper Lig'de Cihat Arslan'la birlikte Akhisar Belediyespor'da görev yaptı.



Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ, "İmzaya hazır 3-4 teknik direktör adayımız var. Son kararı yönetim kurulu toplantısında verip sözleşme imzalayacağız" dedi. Sportif direktörlük için Süleyman Hurma'yla hafta içinde İstanbul'da görüşen Mutlu Altuğ, bu konuda yeni bir gelişme olmadığını, temaslarının sürdüğünü dile getirdi. Takımın yeni sezon hazırlıklarına 17 Temmuz'da başlamasını kararlaştırdıklarını söyleyen Altuğ, "25 Temmuz gibi kampa gideceğiz" diye konuştu.



DAĞ'LA STAT GÖRÜŞMESİ



Karşıyaka'da hafta içinde Ankara'da Spor Toto Teşkilatı'nı ziyaret ederek mali destek talep eden Başkan Mutlu Altuğ, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Hamza Dağ'la da görüştü. Kulübe yapılacak 15 bin kişilik yeni statla yakından ilgilenen Milletvekii Dağ'a camianın Göztepe ve Karşıyaka statları için düzenlenen yeni ihaleler arasında büyük maliyet farkı oluşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Altuğ, şöyle dedi:



"Projeler ilk başta eşit maliyetliydi. Şimdi bizim stadımız 62 milyon, Göztepe'nin stadı 219 milyon TL'ye ihale edildi. Maliyet farkının kapatılması için kulübe yeni tesis ve yatırım yeri kazandırılmasını görüştük. Yeni stat projemizde Karşıyaka Belediyesi'nin daha önce itiraz ettiği yapı yüksekliği, yaklaşma mesafeleri gibi konularla ilgili de plan tadilatı yapılacak." - İzmir