Karşıyaka'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Karşıyaka Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında belediyeye bağlı anaokullarında eğitim gören çocukların ağız ve diş taramasını gerçekleştiriyor. Hem farkındalık yaratmak hem de ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen tarama çalışmasında çocuklara hijyen eğitimleri de veriliyor. Neler Yapıldı? Muzaffer İzgü Anaokulu'nda eğitim gören 5 yaş grubundaki 30 öğrenci ile başlayan ağız ve diş taraması bir hafta boyunca devam edecek. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi içerisinde kurulan Çocuk Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çocuk diş hekimlerince gerçekleştirilen taramalarda çocukların diş ve ağız muayeneleri yapıldı. Ardından hastalıkların oluşmadan önlenmesi amacıyla çocuklara hijyen eğitimi verilirken doğru diş fırçalama teknikleri de gösterildi. Eğitimin sonunda çocuklara yaş ve diş yapılarına uygun diş fırçası ile diş macunu hediye edildi. 6 Ayda Bir Kontrol Şart! Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında eğitim gören toplamda 440 öğrencinin taramasının bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Konuya ilişkin merkezde görev yapan diş hekimi Ceren Pamuk düşüncelerini dile getirdi. Çocuklarda ağız ve diş sağlığı konusunda rutin taramaların önemine dikkat çeken Pamuk şu ifadeleri kullandı: "Bir sorun olmasa dahi tüm çocuklarımız 6 ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolünden geçirilmeli. Biz Karşıyaka Belediyesi çatısı altında ilk daimi dişlerin çıkmaya başladığı 6 yaş çok önemli bir dönem olduğu için bu gruptan başlayarak 12 yaşa kadar tüm çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı için çalışmalarımıza yön veriyoruz. Doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığı kazanmanın önemine dair farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. "

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