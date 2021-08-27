Karşıyaka'da aşure bereketi
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Karşıyaka'da aşure bereketi

Karşıyaka'da aşure bereketi
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi'nin kadın girişimcilere ve özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek sağlamak amacıyla düzenlediği mahalle şenlikleri aşure etkinliği ile birleştirilerek yapıldı.

Yaz akşamlarına neşe katmak, mahalleliler arasındaki beraberliği artırmaya yönelik "Sen de gel" sloganıyla düzenlenen etkinliklerin bu haftaki adresi Zübeyde Hanım Mahallesi oldu.

100. Yıl Parkı'nda düzenlenen etkinlikte dayanışma, paylaşım ve bereketin simgesi olan aşure yapıldı. Seyit Dede tarafından dua okunduktan sonra karımı yapılan aşure, etkinliğe katılan vatandaşlara ve mahalle sakinlerine dağıtıldı. Gül Serven ile bağlama sanatçısı Ali Uluat etkinliğe deyiş ve türküleriyle renk kattı. Etkinlik sonunda müzisyen Cem Cansız verdiği konser ile mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşattı.

STANTLAR YER ALDI

Etkinlik alanında kurulan stantlarda Ege'nin İncileri Kadın Girişimci Kooperatifi ve Karşıyaka Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyeleri ile mahalleli kadınlar, el emeği ürünlerini satışa sundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay stantları ziyaret etti. Karşıyaka Belediyesi'nin Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de alanda stant kurarak vatandaşın şikayetlerini ve isteklerini dinledi. Şenliğe Zübeyde Hanım Mahalle Rami Nalbantoğlu ve mahalle esnafı da destek verdi.

DAYANIŞMA İLE DÜZENLENDİ

Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Çorum Dernekleri Federasyonu, Eskişehir Kültür ve Dayanışma Derneği, Anadolu Kültür Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği, Karşıyaka Tokatlılar Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği, İzmir'de Yaşayan Amasyalılar ve Amasya'yı Sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Tokat zile Çiftlik ve Çevre Köyleri Derneği aşure etkinliğine katkıda bulundu. Dernek başkanlarına destekleri sebebiyle teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: Bültenler

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