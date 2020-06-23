Karşıyaka Belediyesine 'ısmarlama ihaleler' tepkisi
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Karşıyaka Belediyesine 'ısmarlama ihaleler' tepkisi

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, seçimi kazanmasının ardından mazbatayı alarak göreve başlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 3 gün sonra ilk ihaleyi CHP İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'un da ortağı olduğu şirkete verdiğini iddia etti.

Karşıyaka Belediyesine 'ısmarlama ihaleler' tepkisi
23.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:23

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, seçimi kazanmasının ardından mazbatayı alarak göreve başlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 3 gün sonra ilk ihaleyi CHP İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'un da ortağı olduğu şirkete verdiğini iddia etti. Çiftçioğlu, "Karşıyaka Belediyesinin son bir yılda yaptığı ihaleler ve satışlar ile adı kötü anıldı" dedi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediyesini şeffaf ve sağlıklı bir şekilde ilerlemediği iddia ettiği ihaleler konusunda eleştirdi. Çiftçioğlu, mazbatayı alarak göreve başlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 3 gün sonra ilk ihaleyi CHP İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'un da ortağı olduğu şirkete verdiğini öne sürdü. Çiftçioğlu, "Başkan Tugay, 2019/135827 sayılı kayıt numarasıyla, 22 Mayıs'ta yapılan ihaleye ilişkin ve sonrasında Kent A.Ş.'den CHP'li Koç'a verdiği ihalelerle alakalı kamuoyuna açık davranmalı. Son bir yılda yaptığı ihaleler ve satışlar ile adı kötü anılan Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ilk ihalenin, CHP ilçe başkanına ısmarlanması ne kadar ahlaki? CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, bugüne kadar Karşıyaka Belediyesinden ne kadarlık ihale aldı? Karşıyaka Belediyesine bağlı olan Kent A.Ş.'den ne kadarlık ihale aldı?" dedi.

"Cemil Tugay belediye başkanı olduktan sonra ihaleleri almaya başlaması sıkıntı"

Karşıyaka'da, belediye tarafından verilen sözlerin tutulmadığını, satışların şaibeli olduğunu savunan Çiftçioğlu, CHP'lilerin de bu duruma sessiz kaldığını belirterek, "Serdar Koç'un normal bir vatandaş olarak bu ihaleleri almasında sakınca yok; ama Cemil Tugay belediye başkanı olduktan sonra CHP'li Koç'un Karşıyaka Belediyesinden ve Kent A.Ş.'den bu ihaleleri almaya başlaması sıkıntı. O zaman bu süreç normal bir durum değil. Burada bir oyun var, tezgah var. Sen CHP ilçe başkanısın, o belediyelere iş yapmak için değil, kente değer üretmek için girmelisin. Koç'a Cemil Tugay'ın vaatlerini içeren 30 maddelik rapor vermiştik. İlçe başkanı kente verilen sözleri takip edeceğine kendi işlerini takip etmiş. Karşıyaka'da ihaleler sıkıntılı, satışlar şaibeli, verilen sözler tutulmuyor ve ahbap çavuş ilişkisine göre işler yaptırılıyor. En kötüsü, CHP'liler de susuyor. Geçtiğimiz aylarda, belediyenin giriş katının tadilatı için yapılan ihalenin tutarını gündeme getirmiştik. Başkan Tugay, önce ihale bedelinin 400 bin TL olduğunu söylemiş, bizim bu tutarın daha yüksek olduğunu söylememizin ardından da belediye meclisinde özür dileyerek, rakamın KDV dahil 529 bin 820 TL olduğunu açıklamıştı. İddialarımız o kadar doğru çıktı ki; bu rakamların da üzerinde, uçuk fiyatlara tadilatı bitirdiler. Bunların tüm ödeme makbuzları tek tek elimizde. İnkar edemezler ve yalanlayamazlar" diye konuştu.

Başkan Çiftçioğlu, son olarak AK Partili bir meclis üyesinin de denetim komisyonunda yer alması gerektiğini sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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