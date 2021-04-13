Karşıyaka Belediyesi'nden yatırım hamlesi

Daha çağdaş ve yaşanabilir bir kent yaratmak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi; son dönemde pek çok önemli yatırıma imza attı, mevcut yatırımlar için de yenileme projeleri hayata geçirildi.

Sosyal, sportif, çevresel ve kültürel alanlardaki fiziki hizmetler, vatandaşların da beğenisini kazandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka'mızı daha modern ve daha yeşil hale getirmek, halkımıza daha güzel bir kent yaşamı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaşadığımız pandemi ve deprem gibi felaketlere rağmen yatırımlarımızı ve projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz. Karşıyakalıları önümüzdeki süreçte daha pek çok değerli hizmet ve projeyle de buluşturacağız" dedi.

NELER YAPILDI?

KÜLTÜRPARK'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Girne Kültürpark içerisinde bulunan Şehit Bersan Doğantekin Halı Sahası vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla yenilendi. Bu kapsamda halı saha zemininin altı mıcırlanarak drenajı yapıldı ve sahanın halısı değiştirildi. Saha içerisinde bulunan kale direkleri boyandı, yıpranmış olan tel örgülerin de yenisi yapıldı.

Açık çalışma ofisi ve girişimcilik eğitimi, mentörlük programları ile girişimci gençlere destek vermek amacıyla kurulan Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi de Girne Kültürpark içerisinde faaliyete geçirildi.

Kültürpark içerisinde yer alan ve daha önce kafe, restoran olarak hizmet veren alan, kent kütüphanesi olarak değiştirildi. Oluşturulan kütüphaneye eğitime verdiği destekler ile tanınan Cihat Kora'nın adı verildi.

2. GÜNEŞ TARLASI FAALİYETE GEÇTİ

Temiz enerji üreterek Karşıyaka'daki karbon salınımını azaltıp çevre sağlığına katkıda bulunmak, bunun yanında belediyeye ve ülke ekonomisine yarar sağlamak amacıyla, ilk etapta 2.013 adet panel ile kurulan güneş enerji santraline 4.356 adet panel eklenerek 2. güneş enerji santrali kuruldu ve Ocak 2021 tarihinden itibaren üretime başlandı.

BOSTANLI ZÜHTÜ IŞIL MEYDANI

Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda kentteki meydan ihtiyacını gideren bir düzenleme gerçekleştirildi. Kaf Sin Kaf'ın büyük değeri Zühtü Işıl'ın adının verildiği yeni meydan; tören, gösteri ve kutlama gibi faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir dinlenme ve etkinlik alanı olarak hizmete sunuldu.

600 METRELİK BİSİKLET YOLU

İklimi, doğayı ve çevreyi koruyan sürdürülebilir ulaşım yaklaşımı doğrultusunda son dönemlerin en popüler ulaşım aracı haline gelen bisikleti yaygınlaştırmak ve daha cazip hale getirmek amacıyla kente yeni bisiklet yolları kazandırıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmanın ilk etabında 600 metrelik bisiklet yolu yapıldı. Çalışmanın 2. etabında da 600 metrelik bir bisiklet yolunun daha yapılması planlanıyor.

BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kent içerisinde bulunan yeşil alanları koruma altına almak ve ağaç sayısını artırmak amacıyla geçtiğimiz fidan dikim sezonunda ve 2021 yılı dikim sezonunun başlangıcından itibaren yaklaşık 23 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi. 2021 yılı fidan dikim sezonu için 10 bin fidan dikmeyi hedefleyen belediye şu ana kadar 6 bin 419 fidanı toprakla buluşturdu.

SALAH BİRSEL SOKAK YENİLENDİ

Karşıyaka Çarşısı içerisinde Banka Sokağı olarak da bilinen Salah Birsel Sokak baştan aşağıya yeniden yapıldı. Tüm altyapı, aydınlatma sistemi ve yol kaplaması yenilendi. Giriş ve çıkış noktalarına iki büyük tak ve aydınlatma konulurken, sokak boyunca da led ışıklandırmalar ile süslemeler yapıldı.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE SAYGI ANITI

Bostanlı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı içerisine Covid-19 salgınına karşı en ön cephede mücadele eden ve hayatını kaybeden 387 sağlık çalışanının anısına bir anıt yapıldı. Sağlık emekçilerinin pandemi ile mücadelesini tasvir eden Sağlık Emekçilerine Saygı Anıtı'nın açılışı 14 Mart Tıp Bayramı'nda yapıldı.

Kaynak: Bültenler