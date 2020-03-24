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Robert Downey Jr, Hollywood, Teknoloji

Karşınızda OnePlus 8 Pro!

OnePlus 8 serisinin tanıtımının önümüzdeki ay içerisinde yapılması bekleniyor. Serinin tepe modeli OnePlus 8 Pro resmi olarak duyurulmadan önce ilk kez canlı olarak görüntülendi.

24.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:34
Karşınızda OnePlus 8 Pro!

OnePlus 8 serisinin tanıtımının önümüzdeki ay içerisinde yapılması bekleniyor. Serinin tepe modeli OnePlus 8 Pro resmi olarak duyurulmadan önce ilk kez canlı olarak görüntülendi. Telefonun hem ön hem de arka kısmı açıkça görülüyor.

Çinli akıllı telefon üretici OnePlus'ın son amiral gemisi serisi ile ilgili çok sayıda sızıntı ve söylenti var. Son olarak Hollywood yıldızı Robert Downey Jr.'ın elinde görülen OnePlus 8 Pro modeli, şimdi de canlı olarak görüldü.

Yeni sızdırılan görselde telefonun önünde delik çentik, arkada dikey olarak istiflenmiş kamera modülü dikkat çekiyor. Görünüşe göre, OnePlus 8 Pro'nun arka paneli tasarım olarak OnePlus 7T Pro'ya oldukça benzeyecek ancak tek benzerlik bu olacak. Ön kısımda çerçevelerin inceltildiği, alt boşluğun olmadığı, çentik bulunan yeni tasarımla karşılaşıyoruz. Daha fazla öğeyi içine alan geniş bir ekran bizlere bakıyor. Pop-up kamera yerine delik çentikli selfie kameranın kullanıldığı telefonda arkada üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Anlaşılan birincil kameranın yanında ultra geniş ve telefoto lens, belki 3D ToF (Time of Flight) sensörünü göreceğiz.

Nisan ayının ikinci hafta tanıtılması beklenen OnePlus 8 serisinin (OnePlus 8, OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 Pro) üst modeli Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865'den güç alacak, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. OnePlus'ın bu seride kablosuz şarj teknolojisini kullanması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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