Karşınızda Dünyanın İlk Bluetooth 5.0 Destekli Kaset Çaları: IT'S OK

Yıllar önce kasetler fazlasıyla popülerdi. Hatta şu an bile pek çoğumuzun evinin köşesinde bulunurlar. Kimi zaman radyolardan kayıt yapılır kimi zamansa karışık şarkıların olduğu kasetler oluşturulurdu. Bu nostaljik ürünler her ne kadar artık popülerliğini yitirmiş olsalar da NINM Lab isimli bir şirket, kaset çalarların günümüze uyarlanmış bir halini üretti.

"IT'S OK" olarak adlandırılan bu yeni ürün hem fazlasıyla nostaljik simgeler içeriyor hem de fazlasıyla teknolojik. Hatta öyleki bu ürünün Bluetooth 5.0 desteği bile bulunuyor. Karşınızda IT'S OK;

Bir tarafı şeffaf olarak tasarlanan bu ürün, kasetlerin o nostaljik havasını açıkça gösteriyor. Diğer kısmında ise ürünün elektronik aksamı yer alıyor. Bir kaset çalarda bulunması gereken tüm işlevsel tuşların bulunduğu bu üründe, çaldığınız kaseti ileri sarabiliyor veya duraklatabiliyorsunuz. Kayıt yapma özelliğine de sahip olan IT'S OK, 3.5 milimetre kulaklık girişine de sahip.

Şirket, üretmiş olduğu bu ürünü orijinal Instagram hesabı üzerinden paylaştı. İşte o paylaşım;

Üretici şirket şimdi bu ürünü Kickstarter üzerinden sergiliyor. Minimum 63 dolarlık (yaklaşık 350 TL) bir bağışla bu ürüne sahip olmak mümkün. Şirket, ürünlerin teslimatına bu yıl sonunda başlayacağını duyurdu. Eğer bağışta bulunarak bir IT'S OK sahibi olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.