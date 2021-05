Karşıdan karşıya geçmek isterken, otomobil çarptı: 1 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa, bayan sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den ilçe merkezine seyir halinde olan Merve O'nun idaresindeki 09 C 3318 plakalı Wolksvagen marka otomobille karşıdan karşıya geçmek isteyen 45 yaşındaki Hüseyin D'ye çarptı. Otomobilin ön camına çarpan Hüseyin D., yaralandı. Petrol istasyonunda bulunan çalışanlar kazayı görür görmez vatandaşın yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Hüseyin D'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, kaza anı petrol istasyonunda ki güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı