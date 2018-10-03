Karşı: "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Türlü Şiddeti Esefle Kınıyoruz"

İstanbul Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için Samsun'da tören düzenlendi.

2 Ekim 2018 tarihinde tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Fikret Hacıosman anısına bugün tüm Türkiye'deki Medicana Hastanelerinde eş zamanlı tören düzenlenerek, basın açıklaması yapıldı. Medicana Samsun Hastanesi önünde toplanan hastane personeli ve yönetimi Hacıosman için önce bir dakika saygı duruşunda bulundu.

"Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz"

Saygı duruşunun ardından basın açıklamasını okuyan Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "2 Ekim Salı günü, tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanımız Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen, ne yazık ki hayatını kaybetti. Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yapılan bu elim saldırı tüm sağlık camiasını üzmüş ancak Ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı, aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden bin bir türlü fedakarlıklarla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı, insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz" dedi. - SAMSUN