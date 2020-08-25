Kars Valisi Türker Öksüz, kentte yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi Kars Valisi Türker Öksüz, kentte restorasyon çalışmaları devam eden Beylerbeyi Sarayı ve Kars Vadisi Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte restorasyon çalışmaları devam eden Beylerbeyi Sarayı ve Kars Vadisi Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Öksüz, restorasyon çalışmaları süren Beylerbeyi Sarayı ve Kars Vadisi Projesi kapsamında devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Öksüz, projeleri zamanında Kars halkına ve bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlere kazandırmak için çalışmaların takipçisi olduğunu belirtti.

Kars'ın turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan çalışmaların bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA