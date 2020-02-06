Kars Valisi Türker Öksüz Digor'da muhtarlarla bir araya geldi

06.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:33

Kars Valisi Türker Öksüz, Digor'da muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Öksüz, muhtarların yerel yönetimin birinci basamağı olduğunu ve devletin vatandaşa en yakın birimleri olduğunu vurguladı.



Digor Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda muhtarlara hitap eden Vali Öksüz, muhtarlarla bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, köylerin ihtiyaçlarını, sorunlarını bir arada konuşulacağını ve taleplerin alınarak bu doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.



Muhtarların yerel yönetimin birinci basamağı olduğunu ve devletimizin vatandaşa en yakın birimleri olduğunu ifade eden Vali Öksüz, "Muhtarlıklarımız vatandaşın başına bir şey geldiğinde ilk müracaat ettiği bir yerel yönetim birimi olarak çok önemli bir görevler üstleniyor. Biz istiyoruz ki muhtarlıklarımız çok daha güçlü olsun, yetkileri, imkanları çok daha fazla olsun. Çünkü muhtarlarımız, hem köylerimizi temsil ediyor hem de bizim köydeki elimiz kolumuz ve bizim talimatlarımızı, bizim çalışmalarımızı köylerde duyuran ve bu doğrultuda vatandaşlımızla ve devletimizle köprü olan önemli kurumlardandır. Bu nedenle Muhtarlıklarımızı çok önemsiyoruz. Arzu ediyoruz ki köylerimiz, çok daha gelişmiş olsun. Şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde hangi imkanlar var ise köylerimizde de o imkanlar olsun. Devletimiz de bu doğrultuda bütün kamu kurumları ile birlikte köylerimize hizmet vermeye çalışıyor. Tüm kurumlarımız hepsi çok fedakarca, özverili bir şekilde köylerimize hizmet ediyor, sizlere hizmet ediyor, vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Alt yapıdan yani yol, içme suyu, kanalizasyon gibi hizmetlerden tutun tarımsal faaliyetlere, eğitim hizmetlerinden sağlığa, güvenliğe kadar hizmet veriyoruz. Biz köylerimizin kalkınması için elimizden geldiği ölçüde çalışmaya devam ediyoruz, gayret ediyoruz" dedi.



2019 yılı içerisinde Digor ve köylerinde yapılan ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Vali Öksüz, hem İl Özel İdaresi hem de Digor Kaymakamlığınca çalışmaların yapıldığını ve 2020 yılı içerisinde de bu çalışmaların yapılmaya devam edileceğini kaydetti.



Kars'ın huzurlu ve güvenli bir il olduğuna dikkat çeken Vali Öksüz, " Bu konuda Digor ilçemizden memnunuz. Huzurlu, güvenli şekilde burada da çalışmalar yürütülüyor. Unutmayalım ki huzur ve güven olmadan hiç bir şey olmaz, yapılan yatırımların hiçbir anlamı olmaz. Öncelikle burada huzur ve güven ortamında yaşamı temin etmek durumundayız. Bunun için de bütün ilçe olarak, hepimiz birlik-beraberlik içerisinde, iş birliği yaparak, birbirimizle diyaloğumuzu artırarak çalışmak durumumdayız. İlimizin, ilçemizin, köylerimizin güvenliğini, huzurunu etkileyecek olayları önlemek durumundayız. Muhtar olarak sizlerin de bu konuda önemli görevleri var. Biliyorsunuz muhtarlar, halkımızın malını, canını, ırzını da korumakla mükelleftir. Onun için bu konuda kolluk güçlerimizle sizlerin işbirliği yapması, onlarla çok sıkı ilişki içerinde, diyalog içerinde çalışması önem arz ediyor. Sizler, bu iş birliğini ne kadar güçlü yaparsanız, bizim de huzur ve güvenliği sağlama yönündeki gayretlerimiz o kadar fazla olur ve bu konuda bir sorunla karşılaşmadan huzuru ve güvenliği sağlamış oluruz" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Vali Öksüz, daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi. Çözüm noktalarında gerekli adımların atılacağını kaydetti. - KARS

Kaynak: İHA