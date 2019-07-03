Kars Valisi Öksüz'den AA'ya ziyaret

Kars Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansı (AA) Kars Bürosunu ziyaret etti.

Vali Öksüz ziyaretinde, Kars'ta yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Kars'ın tarihi kent olduğunu ve doğal güzellikleriyle de ilgi gördüğünü ifade eden Öksüz, "Kars'a turizme kazandırmak için bir çok çalışmamamız var, bu çalışmalar bittiğinde turist sayısının artacağına inanıyoruz." dedi.

Öksüz, AA Kars Bürosu çalışanların AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Kars Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem de hazır bulundu.

Kaynak: AA