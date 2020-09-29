Kars'taki ölümlü silahlı kavgayla ilgili 13 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'taki ölümlü silahlı kavgayla ilgili 13 gözaltı

29.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:44
Kars'taki ölümlü silahlı kavgayla ilgili 13 gözaltı

Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Şaban köyünde dün iki aile arasında çıkan ve Ramazan Kurukafa'nın yaşamını yitirdiği silahlı kavganın ardından jandarma ve emniyet birimleri çalışma yaptı.

Ekipler, yürütülen soruşturma çerçevesinde olaya karıştığı belirlenen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, B.S, S.D, F.D, K.Y, D.Y, R.Y, N.Y, G.Y, M.D, Ö.S, T.S, M.S, Y.S, gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Angela Merkel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Beren Saat Demet Akalın
Spor Can Bartu Okan Buruk Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'taki ölümlü silahlı kavgayla ilgili 13 gözaltı - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 18:44:23. #1.14#
title