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Kars'ta yolda kalan araçlar kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta yolda kalan araçlar kurtarıldı Kars'ta araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - Kars'ta yolda kalan araçlar kurtarıldı

KARS - Kars'ta araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyüne araçlarıyla giden vatandaşlar, yolda kaldı. Durum jandarma ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bildirildi.

Bölgeye intikal eden Özel İdare ekipleri, bir taraftan yolun karını temizlerken, diğer taraftan da yoldan çıkan araçları çekerek kurtardı. Ekipler, araçlarda soğuktan etkilenen vatandaşlara köye kadar eşlik ederek götürdü.

Kars genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilerken, jandarma trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları kon usunda uyarıyor.

KRS-

Kars'ta yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kars'ta yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kars'ta yolda kalan araçlar kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Arpaçay, Kars, 3. Sayfa, Haber

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