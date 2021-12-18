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Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Keklik Vadisi mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

ERZURUM (AA) - Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kars- Erzurum kara yolunun Keklik Vadisi mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte akşama doğru başlayan yoğun kar, görüş mesafesini düşürdü.

Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Faikbey Caddesi'nde sokak köpeğinin kardan etkilenmemesi için üzerine karton örten çocuğun örnek davranışı objektife yansıdı.

Öte yandan karla kaplanan Sarıkamış ilçesinde de güzel manzaralar oluştu.

Vatandaşlardan Burak Altınok, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Kars'a kar yakışıyor. Kar yağdığında bunu fırsat bilip kartpostallık fotoğraflar yakalamak için hemen sokaklara çıkıyorum." dedi.

Kar yağışı nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Keklik Vadisi mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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