Kars'ta Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında "Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Gazi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Serhat Karabektaş, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve bazı il protokolü katıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu maddenin hem toplumu hem de gençleri hedef alan önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun engellenmesi için önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Öksüz, "Bu sorunun ortadan kaldırılması için güvenlik güçlerimizin terör örgütleriyle yaptıkları mücadeleye paralel olarak uyuşturucuyla önemli bir mücadele verilmektedir." dedi.