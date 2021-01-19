Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar

19.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:19
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar

Digor yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan tipi, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Digor yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan tipi, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Görüş uzaklığı, zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Hanlar mevkisindeki 6 ev, karla kaplanırken, kimse dışarı çıkamadı.

Kentte dün öğlenden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ardından tipi etkili oldu. Kent merkezinde yaklaşık 1 saat süren tipi nedeniyle bölge halkı yürümekte bile zorlandı. Tipi, Kars- Digor yolubub Hanlar mevkisinde etkisini artırdı. Her yıl kar yağışı ve tipi nedeniyle geçit vermeyen Digor yolu, yeni yol yapım çalışması ve kar siperleri nedeniyle artık kapanmazken, tipinin oluşturduğu sürgünler, sürücülerin yavaş gitmesine neden oluyor. Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, teyakkuza geçerek, olası aksaklığa karşı gün boyu çalışma yaptı. Karayolları'na ait greyder ile sürekli kar temizliği yapılarak, yolun kapanması önlendi.Öte yandan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde görüş uzaklığı, zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Hanlar mevkisindeki 6 ev, karla kaplanırken, soğuk hava ve tipi nedeniyle kimse dışarı çıkamadı. Yolda buzlanma da olunca Digor yönüne giden sürücüler, Bölge Trafik kavşağında trafik ekiplerince uyarıldı.

:


Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ümit Özdağ Yaşar Güler Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 09:19:23. #1.15#
title