Kars'ta tescilli "uzun elma" ağaçları çiçek açmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta tescilli "uzun elma" ağaçları çiçek açmaya başladı

Kars'ta tescilli 'uzun elma' ağaçları çiçek açmaya başladı
Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, coğrafi işaret tescil belgesi alan "uzun elma" ağaçları çiçek açmaya başladı.

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, coğrafi işaret tescil belgesi alan "uzun elma" ağaçları çiçek açmaya başladı.

Kağızman ilçesinde 1300 rakımlı arazilerde yetiştirilen ve güz döneminde budaması tamamlanan uzun elma ağaçları, çiçeklerle beyaza büründü.

Şeklinden dolayı "uzun elma" olarak adlandırılan meyvelerin yetiştiği ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Elma yetiştiricisi Ebubekir Arat, AA muhabirine, dünyaca ünlü Kağızman Uzun Elma ağaçlarının bakımını, çiçek döneminde hassasiyetle yaptıklarını söyledi.

Ağaçları sürekli kontrol ettiklerini belirten Arat, "Bundan sonra elmalarımıza çocuk gibi bakacağız çünkü hassas bir ağaç. İlacını, gübresini ve bakımlarını da hasat zamanına kadar devam ettireceğiz. Bu yıl ağaçların çiçeklerine bakılırsa verim fazla olacak inşallah. Uzun elmalarımız yüzümüzü güldürecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Seren Serengil Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Cenk Tosun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta tescilli "uzun elma" ağaçları çiçek açmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:40:49. #1.15#

title