Kars'ta tarihi yapılar yok oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Kars'ta tarihi yapılar yok oluyor - Haber
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Dereiçi, Kale, Kars, Yaşam, Haber

Kars'ta tarihi yapılar yok oluyor

Kars'ta tarihi yapılar birer yok oluyor.

25.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:53
Kars'ta tarihi yapılar yok oluyor

Kars'ta tarihi yapılar birer yok oluyor. Kars'ta daha önce askeriye tarafından kullanılan ve askeriyenin tarihi bina adeta talan edilmiş durumda bulunuyor.

Kars Dereiçi Mevkii'nde bulunan ve geçmişte askeriyenin soğuk hava deposu olarak kullandığı tarihi binanın duvarlarının bir kısmı yıkılmış, içerisinde ise demirleri kesilerek betonları parçalanarak adeta kaderine terk edilmiş. Kars Kalesi'nin arka çıkış yolu üzerinde bulunan binanın ne olacağı ise bilinmiyor.

Betondan ve taştan çok sayıda odası bulunan, hatta merdivenler aracılığıyla altına da inilebilen tarihi bina, içkicilere de ev sahipliği yapıyor. İçerisinde içki şişelerinin bulunduğu tarihi bina, kısa sürede önlem alınmadığı takdirde tarihin karanlık sayfalarında yerini alacak.

"Koruma Kurulu Kars'ta görevi ne?"

Kars'ta tarihi binaların tamamının sahipsizlikten yıkılmak üzere olduğunu ifade eden vatandaşlar, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün hangi tarihi yapıyı, ne göre koruduğunu merak ediyor.

Kars'ta tarihi binaların tek tek yok olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ne iş yapar? Tarihi yapılar herkesin gözleri önünde yok oluyor. Defineciler tarafından kazılıyor. Demir aksamları kesilerek götürülüyor. Özellikle Kale'nin etrafında bulunan tabyalar, içler acısı durumda, hiçbir önlem alınmıyor. Hepsi gözler önünde yıkılarak kayboluyor. Kars Valisi Türker Öksüz'de tarihi değerlere el atmasını bekliyoruz. Yoksa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bir önlem alacağı yok" dediler.

Kars'ta başta Tarihi Kars Evleri olmak üzere Kale'nin etrafında bulunan tabyaların durumları içler acısı, turizmde önemli bir ivme kazanan Kars'ın tarihi değerlerinin biran evvel koruma altına alınarak restore edilmesi gerekiyor. Gözler önünde yok olan tarihin Kars turizmine kazandırılması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haber
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haber
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haber
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haber
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor Haber
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
'Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil' haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Semih Yalçın Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Fettah Can Deniz Seki Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ali Koç Loris Karius Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kars'ta tarihi yapılar yok oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 14:22:18. #1.14#
title