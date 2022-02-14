Kars'ta tarihi cezaevi yıkılıyor

KARS (İHA) - Kars'ta Çarlık Rusyası döneminde cezaevi olarak kullanılan ve Stalin'in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev'nde yattığı tarihi cezaevi yıkılarak talan ediliyor.

Ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev, Alyoşa Caparidze, Mihail Bagradza, Anton Gabernkorn gibi ünlü Bolşeviklerin bulunduğu Bakü Sosyal Demokrat Örgütü'ne mensup 32 kişinin kaldığı Cezaevi boşaltıldıktan yıkılmaya başladı. Kimliği belirsiz kişilerin mekanı olan tarihi cezaevinin kapı, pencereleri kırıldı, duvarları da yıkılmaya yüz tuttu.

Öte yandan boşaltıldıktan sonra kapı pencereleri kırılan, duvarları tahrip olan ve içler acısı durumda bulunan Tarihi Kars Cezaevi kaderine terk edilmiş vaziyette bulunuyor.

Kimliği belirsiz kişilerin de makanı haline gelen tarihi cezaevi mahalle sakinlerini de rahatsız ediyor.

Mahalle sakinleri cezaevinin biran evvel önlem alınarak koruma altına alınmasını istiyor.

(Işık Çapanoğlu/İHA)