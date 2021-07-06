Kars'ta otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı
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Kars'ta otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı

Kars'ta otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı.

Kars'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı.

E.G. idaresindeki 34 LT 0646 otomobil, Ali Gaffar Okan Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Aktaş ile yeğeni Mustafa Yağız Aktaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hala ve yeğeni yola savruldu. Olay yerinden geçen polis ekipleri kazada yaralanan 3 yaşındaki Aktaş'ı hastaneye yetiştirdi.

Hala Aktaş ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hala Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü E.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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