Kars'ta otomobilin çarptığı 13 koyun telef oldu - Haberler
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Kars'ta otomobilin çarptığı 13 koyun telef oldu

AA / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta otomobilin çarptığı 13 koyun telef oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 13 koyun telef oldu.

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 13 koyun telef oldu.

N.K. idaresindeki otomobil, Karakuş köyü Bayam mezrası yakınlarında yola aniden çıkan koyunlara çarptı.

Kazada Cesim Doğan'a ait 13 koyun öldü. Hayvanların yola savrulması nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin ve hayvan sahiplerinin koyunları kaldırmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazada yaralanan N.K, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürü sahibi Cesim Doğan, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "Burası köy yolu, sürücüler çok süratli araba kullanıyor. Allah göstermesin ya öğrenciler olsa. Yetkililerden buna bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Kars'ta otomobilin çarptığı 13 koyun telef oldu

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AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

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