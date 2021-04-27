Kars'ta MHP'den 600 aileye Ramazan kolisi verildi
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Kars'ta MHP'den 600 aileye Ramazan kolisi verildi

Kars'ta MHP'den 600 aileye Ramazan kolisi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı'ndan Ramazan dolayısıyla 600 aileye gıda desteğinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı'ndan Ramazan dolayısıyla 600 aileye gıda desteğinde bulundu.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve yönetim kurulu üyeleri öncen belirlenen maddi durumu iyi olmayan 600 ailenin gıda kolileri evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "Ramazan Ayı; rahmet ayıdır, mağfiret ayıdır, paylaşmaktır, yardımlaşmaktır, bir lokma ekmeği bölüşmektir, aç olanı doyurmak, çıplak olanı giydirmektir" dedi.

Adıgüzel, "Bizler de MHP Kars İl Başkanlığı olarak, hem Ramazan ayı münasebetiyle hem de ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Korona virüs sebebiyle Kars Merkez de tesbit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 600 aileye az da olsa tencerelerinin kaynaması için elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." Diyen yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ümmeti olarak, komşumuz açken tok yatmayı kendimize zul bildik. Korona virüsten dolayı iftar çadırları ve iftar yemeklerinin verilmediği bir dönemde 600 ailemizin çorbasında az da olsa bizim de tuzumuz olsun istedik" diye konuştu.

Başkan Tolga Adıgüzel, yardım kolilerimizin oluşmasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - KARS

Kars'ta MHP'den 600 aileye Ramazan kolisi verildi
Kars'ta MHP'den 600 aileye Ramazan kolisi verildi
Kars'ta MHP'den 600 aileye Ramazan kolisi verildi
Kars'ta MHP'den 600 aileye Ramazan kolisi verildi
Kars'ta MHP'den 600 aileye Ramazan kolisi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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